200 ألف جنيه إسترليني سنويًا.. تعرف على “وظيفة الأحلام” في دبي

بدأت شركة عقارية مقرها مدينة “كوفنتري” البريطانية، بتوظيف عملاء جدد للعمل بمكتبها الرئيس في دبي.

وقالت صحيفة “كوفنتري تلغراف” البريطانية إن “وظيفة الأحلام” ستتضمن بيع العقارات في الإمارات العربية المتحدة مقابل راتب مُعفى من الضريبة يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وسيتم إرسال المتقدمين للوظيفة الناجحين مباشرة إلى دبي ؛لبدء العمل في مركزهم الجديد، وسيتلقون المساعدة للعثور على مكان للإقامة.

وقالت الشركة ،التي ترعى قمصان فريق كرة قدم مدينة “كوفنتري” ،إنه “لا يشترط في المتقدم امتلاك مؤهلات مهنية عالية ،وإنها تبحث ببساطة عن أشخاص متحمسين ،وقادرين على البيع”.

وأضافت أنه “بشكل مثالي، سيتم توظيف مرشحين ذوي المَقدرات الذهنية الخلاّقة ،الذين يحسمون قرارهم ويحتلون المكان”، مشيرة إلى أن “هذا الدور ليس مدرجًا على موقع الوكالة الإلكتروني، الذي يعرض حاليًا فرص العمل داخل المملكة المتحدة ،في مكاتب الشركة الواقعة في منتجعي كوفنتري وليمنغتون”.

رغم ذلك، تستضيف الوكالة الأحداث المتعلقة بالتوظيف بشكل اعتيادي، لكن الخطوة المقبلة ستكون مخصصة للعثور على موظفين للعمل في دبي.

وستعمل الشركة على تنظيم لقاء مسائي في مدينة ليفربول يوم الـ14 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ؛لإعطاء فكرة عن الوظيفة الفريدة، التي تتطلب ما هو أكثر بقليل من عامين من الخبرة في مجال المبيعات.

وذكر إعلان الشركة أنه “لدينا خطط نمو مثيرة بمكاتب إضافية تبعًا للافتتاح في دبي ،ونبحث عن موظفي مبيعات طموحين ،ونشيطين، لديهم سجل عملي مثبت ،لما لا يقل عن سنتين من العمل في بيئة مبيعات محددة الهدف ؛للانضمام إلى فريقنا الناجح”.

وإضافة إلى وظيفة استشاري مبيعات العقارات ،الذي يتلقى 200 ألف جنيه إسترليني، تقوم الوكالة أيضًا بتعيين مستشارين لتأجير العقارات، الذين تبدأ رواتبهم من 75 ألف جنيه إسترليني.

وتتيح الوظيفتان إمكانية كسب مال بلا سقف محدد، حيث يصل أعلى مرتب إلى ما يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني سنويًا.