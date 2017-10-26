صندوق الاستثمار الروسي يشارك في مشروع مدينة نيوم السعودية

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه وشركاء له يعتزمون الِمشاركة في بناء مدينة نيوم السعودية الجديدة ،وذلك في إطار مشاريع من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية عدة مليارات من الدولارات.

وأوضح بيان للصندوق، أنه سيعمل مع شركائه على تسهيل مشاركة شركات الابتكار الروسية الرائدة في مجالات الطاقة الشمسية والصحة والتعليم والذكاء الصناعي، والنقل فائق السرعة، والبنية التحتية للموانئ، وشحن المنتجات الزراعية.

وأكد كيريل ديمترييف ،الرئيس التنفيذي للصندوق، للصحافيين ،خلال مؤتمر استثماري في العاصمة السعودية الرياض، أنه يتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع عدة مليارات من الدولارات.