سلطنة عمان.. “إيجارات المنازل” تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

هبطت إيجارات المنازل في سلطنة عُمان بنحو 25% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنها من المتوقع أن تتعافى عام 2019.

وأوضح تقرير لشركة “كلتونز” للخدمات العقارية في السلطنة، أن الأسعار بدأت بالانخفاض بعد الربع الثالث من عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الهبوط بشكل تدريجي ،بعد أن وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها، وهو 110 دولارات للبرميل.

وبين التقرير الذي نشرته صحيفة “تايمز أف عمان” الناطقة باللغة الانجليزية، اليوم الأربعاء، أن معظم المقيمين في السلطنة لم يستغلوا التراجع الكبير في أسعار الإيجارات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تعتبر أفضل وقت لتحقيق صفقات تجارية رابحة.

وقال إيان غالدوين رئيس الشركة، “إن متوسط الإيجارات في مسقط على سبيل المثال هي الآن أقل بحوالي 20-25% عن مستواها في الربع الثالث من عام 2014، قبل أن تبدأ أسعار النفط بالتراجع تدريجيًا من مستويات مرتفعة جدًا وهو ما يظهر العلاقة المباشرة بين الاقتصاد والسوق العقارية في السلطنة ،وحركة أسعار النفط.”

ووفقًا للتقرير فإن متوسط الإيجارات سيبقى منخفضًا نسبيًا العام القادم قبل أن يعاود ارتفاعه عام 2019، نتيجة تسارع النمو الاقتصادي المتوقع أن يسجل نحو 5.2% عام 2018 ،وهو أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وبين التقرير أن متوسط الإجارات في السلطنة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي حوالي 690 ريال (1795 دولار) شهريًا، منخفضًا بنحو 5 ريالات (13 دولار) عن مستواه في الربع الثالث من العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4.6 مليون نسمة منهم حوالي 2.1 مليون وافد أجنبي يشكلون نسبة 45% من إجمالي عدد السكان.

وتنتج السلطنة وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك ،حوالي مليون برميل يوميًا من النفط، ويقدر احتياطها النفطي المثبت بنحو 5.5 مليار برميل.