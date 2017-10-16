“دبي القابضة” تجمّد مشروع “جميرا سنترال” العقاري

قالت “دبي القابضة“، اليوم الإثنين، إنها جمّدت خطط مشروع “جميرا سنترال” الإداري التجاري السكني، البالغة قيمته 20 مليار دولار في قلب دبي.

وقالت الشركة: “تعطي دبي القابضة الأولوية للمشاريع التي ستكون جاهزة لمعرض إكسبو دبي 2020، وتلك التي ستساعد في جذب السياح إلى الإمارة. لذلك نركز مواردنا حاليًا على مشاريع مثل مرسى العرب”.

تأمل دبي في جذب 20 مليون زائر سنويًا بحلول 2020، سنة استضافتها لمعرض إكسبو 2020 العالمي.

وكانت دبي القابضة كشفت في مايو/ أيار عن خطط بناء مرسى العرب، وهو منتجع سياحي بقيمة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، يقام على جزيرتين صناعيتين ستبنيهما على جانبي فندق برج العرب الفاخر المقام على شكل شراع سفينة.

تأتي تلك القرارات عقب تغييرات في قيادة دبي القابضة في وقت سابق من العام، شملت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وفي مارس/ آذار، عُين عبد الله الحباي، رئيس مجلس إدارة مراس القابضة العقارية، رئيسًا لمجلس دبي القابضة.

وقالت دبي القابضة إنها ما زالت ملتزمة بمشروع جميرا سنترال، وإنها تعكف عليه داخليًا، لكنه قيد إعادة التقييم حاليًا لتلبية الطلب المتوقع بالسوق في المستقبل. وأضافت أنها ستخطر السوق بتطورات المشروع في الوقت المناسب.

وقالت: إن القرار أفضى إلى إعادة هيكلة للشركة تضمنت رحيل مورجان باركر مدير العمليات.

ويوجد موقع مشروع جميرا سنترال بين بعض العلامات المميزة لدبي، مثل برج العرب والنخلة جميرا ومول الإمارات، ومن المقرر أن يضم 4.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية والسكنية، وفقًا لموقع دبي القابضة على الإنترنت.