الصندوق العقاري السعودي يطلق برنامج “ضمانات التمويل” ويوافق على تنازل طالب القرض لأحد أقربائه

وافق مجلس إدارة “صندوق التنمية العقارية” على إطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن البرنامج يهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يستفيد من برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.

كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، والتي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط الإقراض بالصندوق.