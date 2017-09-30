هبوط أسعار المنازل في لندن للمرة الأولى خلال 8 سنوات (فيديو إرم)

قالت شركة “نيشن وايد” للتمويل العقاري، إن أسعار المنازل في لندن شهدت تراجعا للمرة الأولى خلال 8 سنوات، على الرغم من ارتفاع أسعارها في جميع أنحاء بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الحالي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عقد.

وأضافت الشركة أن أسعار المنازل في العاصمة البريطانية تراجعت هذا الشهر بنسبة سنوية بلغت 0.6 %، كما أن لندن كانت المنطقة الأضعف أداءً في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2005.

وقال بيتر ديكسون المحلل المالي في “كوميرس بانك” إن الأوضاع الحالية في سوق العقارات في لندن تحتاج إلى تصحيح، مؤكدا ضرورة إبطاء معدل التضخم في أسعار المنازل.

ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني، خامس أكبر اقتصاد في العالم، نما في أبطأ وتيرة منذ عام 2013 وذلك خلال الـ 12 شهرا التي أعقبت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لترسم بذلك صورة قاتمة للحالة الاقتصادية للبلاد.