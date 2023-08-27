ارتفاع معظم أسواق الأسهم في الخليج وتفوّق أداء البورصة المصرية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، في وقت سابق إن البنك لا يعتقد أن معركة التضخم قد انتهت ولكنه سيمضي "بحذر" في خطوته المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها، يوم الجمعة، في ندوة لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية، قال باول إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية حتى مع القراءات الإيجابية الأخيرة، وإن البنك المركزي الأمريكي سيتعيّن عليه اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل استقرار الأسعار مجددًا.

وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج تحركات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ تربط أغلب الدول هناك عملاتها بالدولار.

والدينار الكويتي فقط هو الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 %، مدعومًا بارتفاع سهمي شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4 % ومصرف الراجحي 0.3 %.

وتقدم المؤشر القطري 0.2 %، مع صعود سهم شركة الاتصالات (أُريدُ) 3.7 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 % مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه.

وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف شح العملات الأجنبية لديها، وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 1953 نقطة، أما مؤشر سوق عُمان فقد تراجع 0.1 % إلى 4772 نقطة.

وفي الكويت انخفض المؤشر الرئيس 0.1 % إلى 7756 نقطة.