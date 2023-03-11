بلومبيرع نيوز: بريطانيا تعتزم منح الشركات إعفاء ضريبيا بـ11 مليار إسترليني في الميزانية

نقلت "بلومبيرغ نيوز"، اليوم السبت، عن مسؤول حكومي مطلع قوله إن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت، سيمنح الشركات إعفاء ضريبياً لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (13.23 مليار دولار) من خلال إجراء مؤقت في الميزانية التي يعلنها هذا الأسبوع يحل محل الخصم الضريبي على الاستثمارات.

وذكر التقرير أن هنت سيقصر فترة الإعفاء الضريبي على ثلاث سنوات ويقترح بديلاً دائماً في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة.