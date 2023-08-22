وزير: 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر
كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، أن هناك أكثر من 4 ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة مع أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن "الوزارة وضعت خططًا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة".
وتعيش تونس، التي وصل عدد سكانها إلى 12 مليون نسمة، أزمة مالية خانقة، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص في السلع الأساسية.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الماضي، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخير في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.