وزير: 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر

وتعيش تونس، التي وصل عدد سكانها إلى 12 مليون نسمة، أزمة مالية خانقة، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الماضي، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخير في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.