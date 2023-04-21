مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر حكومية يابانية، أن مجموعة دول السبع الكبرى تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاء لأوكرانيا يفكرون في "فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا". وذكر التقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل اجتماع قمة في اليابان الشهر المقبل.