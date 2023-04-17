بعد بولندا وسلوفاكيا.. المجر تحظر استيراد الحبوب الأوكرانية

فرضت الحكومة المجرية، اليوم الإثنين، حظرًا على استيراد الحبوب من أوكرانيا، وربطته بقرارات مماثلة سابقة اتخذتها بولندا وسلوفاكيا.

وقالت الحكومة المجرية في بيان على فيسبوك: "مثل سلوفاكيا وبولندا، تحظر المجر أيضًا استيراد الحبوب الأوكرانية.. لا يمكننا تعريض الزراعة المجرية وسبل عيش المزارعين المجريين للخطر".

واتخذت بولندا قرارًا بوقف استيراد أي منتجات زراعية من أوكرانيا مؤقتًا حتى 30 يونيو 2023.