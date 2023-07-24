الكويت تصدّر أول شحنة من وقود السيارات إلى أوروبا

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، عن تصدير شركة البترول الوطنية الكويتية، أول شحنة من "الجازولين" وقود السيارات "أوكتان 95" منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق للمواصفات والمعايير البيئية العالمية إلى الأسواق الأوروبية.

وبلغ حجم الشحنة الأولى 35 ألف طن، حيثُ جرى تحميلها على متن ناقلة النفط "باسفيك ساراه" غادرت من ميناء الأحمدي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي.

وأكد أنه جرى تصدير الشحنة بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تلبية حاجة السوق المحلي كاملة من هذا الوقود.