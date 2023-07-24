الكويت تصدّر أول شحنة من وقود السيارات إلى أوروبا
أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، عن تصدير شركة البترول الوطنية الكويتية، أول شحنة من "الجازولين" وقود السيارات "أوكتان 95" منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق للمواصفات والمعايير البيئية العالمية إلى الأسواق الأوروبية.
وبلغ حجم الشحنة الأولى 35 ألف طن، حيثُ جرى تحميلها على متن ناقلة النفط "باسفيك ساراه" غادرت من ميناء الأحمدي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي.
وأكد أنه جرى تصدير الشحنة بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تلبية حاجة السوق المحلي كاملة من هذا الوقود.
وأشار العتيبي إلى أن الذهاب باتجاه الأسواق الأوروبية من شأنه أن يُحقق للشركة قيمة مضافة على سعر الطن المتري من "النافثا"، وهي المادة النفطية الوسيطة المستخدمة في إنتاج وقود السيارات.
وبين أن الشركة حققت عوائد مالية إضافية من بيع منتجاتها المطابقة للمعايير العالمية المعتمدة في الأسواق الأوروبية الأمريكية، منذُ تشغيلها مشروع الوقود البيئي في شهر آذار/مارس لعام 2022، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات النفطية الصديقة للبيئة.