الأرجنتين "تشد الحزام" وتخفض قيمة عملتها إلى النصف

أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو، الذي حذَّر من أن الأرجنتين معرضة لخطر الإفلاس نتيجة التضخم المفرط، أن حكومة خافيير مايلي الليبرالية المتطرفة قد خفضت قيمة العملة بأكثر من 50%، وحددت سعر الصرف الرسمي عند 800 بيزو لكل دولار مقارنة بـ 391 يوم الخميس الماضي، وفقاً لصحيفة "ABC" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، شدد كابوتو ،الثلاثاء، على أن "أصل المشاكل كان دائمًا ماليًّا"، مؤكدًا أن الأرجنتين يجب أن تحل "إدمانها" على العجز في المالية العامة، من خلال الإعلان عن أنها ستخفض دعم الطاقة والنقل، كأحد التدابير "التقشفية" من بين أمور أخرى.

وقال كابوتو "إن الدولة اليوم تحافظ بشكل مصطنع على أسعار منخفضة للغاية في الطاقة والنقل، من خلال هذا الدعم"، في إشارة إلى الأموال التي تنفقها الخزانة العامة على الحفاظ على أسعار مخفضة لمختلف المواد الاستهلاكية.

وكشف المسؤول أن هذا الدعم ليس مجانيًّا. وبسبب التضخم، فإن الفقراء هم الذين يقومون في نهاية المطاف بتمويل الأغنياء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات "التقشفية" تشمل تقليص عدد وزارات الدولة، وشلل مبادرات أعمال البنية التحتية الممولة من القطاع العام، التي لم تبدأ بعد، إذ إنه من الآن فصاعدًا، سيتم تمويل الأشغال العامة بأموال خاصة.

وتعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية خطيرة، مع تجاوز معدل التضخم السنوي 140% وانتشار معدل الفقر إلى 40% من السكان.

كما لفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أعلن، الثلاثاء، عن أنه "يدعم" إجراءات التقشف التي اعتمدها الرئيس الأرجنتيني المتطرف خافيير ميلر في الأرجنتين، ويعتبرها "أساسًا جيدًا".

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية