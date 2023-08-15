انخفاض الأسهم الأوروبية بضغط من تراجع أسهم العقارات‎

فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف الثلاثاء، إذ عادلت انخفاضات أسهم شركات العقارات، وسط ارتفاع عوائد السندات، المكاسب التي حققتها أسهم متاجر التجزئة.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة مع تراجع أسهم شركات العقارات ما يقرب من 1 في المئة في التداولات المبكرة.

وعادة ما تعتبر أسهم قطاع العقارات من الأسهم المنافسة للسندات في ما يتعلق بارتفاع واستقرار العائد.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاع الأوراق المالية في بريطانيا، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع الأجور الأساسية في بريطانيا لتصل إلى معدل نمو قياسي جديد.

ومن بين الأسهم الرابحة، قفز سهم ماركس آند سبنسر 8.4 في المئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المئة.

وارتفع سهم باندورا بنسبة 3.5 في المئة، بعدما رفعت مصنعة المجوهرات الهولندية توقعاتها لإيرادات العام بالكامل، إذ تجاوزت المبيعات التي سجلتها في الربع الثاني من العام توقعات المحللين.