تقرير: وزارة الدفاع الإسبانية تُسبب بطالة لمنتسبيها
أفاد تقرير صادر عن رابطة القوات البحرية الإسبانية، بأن القوات المسلحة الإسبانية لديها تاريخ انتهاء الخدمة، حيث ينص القانون عند بلوغ سن 45 عامًا، يجب على الجنود والبحارة التخلي عن الخدمة الفعلية إذا لم يحصلوا على وضع الجندي الدائم.
وبحسب رئيس الرابطة ماركو أنطونيو غوميز، فإنه يفرض على الذين قضوا حوالي 18 عامًا في الخدمة تقريبًا أن يصبحوا جنودًا احتياطيين خاصين، وفي هذه الحالة يحصلون على بدل شهري قدره 677 يورو بعد خصم الضرائب، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وتشير التقارير إلى أن راتب التقاعد الذي يحق للأفراد الحصول عليه حتى سن 65 عامًا لا يعتبر كافيًا للبقاء على قيد الحياة، ولذلك يسعى جنود الاحتياط إلى دمجه مع راتب وظيفة جديدة.
ولفتت التقارير أيضًا إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية هي أكبر مصدر للبطالة الطويلة الأمد في البلاد. يعبر الجنود عن استيائهم من رواتبهم غير الثابتة والالتزامات دون عقود، ويجدون أنفسهم في مأزق قانوني عمالي.
وتؤكد رابطة القوات البحرية، أن أحد أكبر التحديات التي يواجهونها عند البحث عن وظيفة خارج القوات المسلحة هو عدم توافق اللقب العسكري مع المؤهلات المعترف بها من قبل وزارة التعليم.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري