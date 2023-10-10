تقرير: وزارة الدفاع الإسبانية تُسبب بطالة لمنتسبيها

أفاد تقرير صادر عن رابطة القوات البحرية الإسبانية، بأن القوات المسلحة الإسبانية لديها تاريخ انتهاء الخدمة، حيث ينص القانون عند بلوغ سن 45 عامًا، يجب على الجنود والبحارة التخلي عن الخدمة الفعلية إذا لم يحصلوا على وضع الجندي الدائم.

وبحسب رئيس الرابطة ماركو أنطونيو غوميز، فإنه يفرض على الذين قضوا حوالي 18 عامًا في الخدمة تقريبًا أن يصبحوا جنودًا احتياطيين خاصين، وفي هذه الحالة يحصلون على بدل شهري قدره 677 يورو بعد خصم الضرائب، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.