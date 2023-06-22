السعودية تعلن المخطط الرئيس لـ"الرياض إكسبو 2030"

كشفت السعودية، الأربعاء، عن المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، حيث سيحاكي تصميمه الكرة الأرضية، وسيتألف من أجنحة يصل عددها 226 جناحا يتوسطها خط الاستواء.

وجاء الكشف عن المخطط، خلال حفل استقبال رسمي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور مندوبي 179 دولة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقول الرياض إن إكسبو 2030، يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية ويعكس أهمية معرض "الرياض إكسبو 2030" ودوره الإيجابي ويجسد موضوع المعرض الرئيس "معا نستشرف المستقبل".