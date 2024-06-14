مجموعة السبع تنتقد القدرة الصناعية الفائضة "الضارّة" للصين

من جهة أخرى، تطرّق قادة مجموعة السبع، وفق مسودّة البيان، إلى التوغّلات "الخطيرة" للصين في بحر الصين الجنوبي، وسط مخاوف من التصعيد في منطقة آسيا - المحيط الهادئ المتنازع عليها.

وقال البيان: "نستمرّ في معارضة استخدام الصين الخطير لخفر السواحل والميليشيات البحرية في بحر الصين الجنوبي، وعرقلتها المتكرّرة لحرية الملاحة في المياه الدولية".