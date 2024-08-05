قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أمس الأحد، إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفدرالي، خفض أسعار الفائدة، ومن الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.

جاءت تصريحات ماسك ردًّا على منشور على منصة "إكس" بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.

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وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 في المئة، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في الـ17 والـ 18 من سبتمبر/أيلول.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع، ما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.