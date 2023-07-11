"الإندبندنت": إيزي جيت تلغي 1700 رحلة صيفية بسبب التأخير بمراقبة الحركة الجوية

ألغت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران، 1700 رحلة في الموسم الصيفي، وأجَّلت رحلات لـ180 ألف مُسافر، إثر خللٍ في قاعدة بياناتها، إضافة إلى ضغطِ الحركة الجوية، وهو ما شكل إرباكًا كبيرًا للآلاف من المسافرين الذين كافحوا لإنقاذ خطط السفر الخاصة بهم، وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".

وفي تقرير للصحيفة، فإنه "بعد أسابيع من إلغاء مئات رحلات الطيران في اللحظات الأخيرة، أبلغت الشركة مسافريها وعددهم يقدر بــ 180.000 أن رحلات المغادرة في شهور تموز وآب وأيلول قد تم إلغاؤها، ملقية باللوم في ذلك على التأخير في مراقبة الحركة الجوية في أوروبا، التي تقول الشركة إنها باتت أطول مما كانت عليه قبل جائحة كورونا".

وأوضحت أن "95% من المسافرين المتضررين أعيد حجزهم على رحلات جوية أخرى لإيزي جيت، لكن المسافرين تذمروا من عملية إعادة الحجوزات التي نجم عنها تغيير مواعيد المغادرة لأكثر من 18 ألف مسافر".

ويمكن للمسافرين الذين اختاروا الموافقة على إعادة الحجز في تاريخ آخر، المطالبة بتكاليف إقامة ووجبات إضافية من "إيزي جيت". وقد اطلعت "الإندبندنت" على حالات لمسافرين على متن "إيزي جيت"، تم نقلهم على رحلات أخرى توافرت فيها مقاعد شاغرة.