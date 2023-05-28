مصر.. ضريبة جديدة على البن تهدد برفع أسعار المشروب الأكثر شعبية

تواصل الحكومة المصرية إجراءاتها الاقتصادية، الرامية لمواجهة موجة التضخم، عبر سلسلة قرارات من بينها فرض ضرائب على سلع، تُستهلك بشكل واسع في البلاد.

ويخشى المصريون مزيدًا من ارتفاع الأسعار وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الأسر وحتى الشركات، حيث تزايدت هذه المخاوف بعد جائحة كورونا.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هذه الضرائب تستهدف السلع غير الأساسية، يجري الكشف عن رفع أسعار سلع تستهلك بشكل كبير، على رأسها البن (المكون الأساس لمشروب القهوة)، مما يهدد بارتفاع أسعار المشروب الأكثر شعبية.

ورجح وزير المالية المصري محمد معيط ارتفاع أسعار القهوة، إثر فرض ضريبة بقيمة 10% على البن، لافتًا إلى أن هذه الضرائب تأتي في ظل الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد.

وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية إن "الرسوم والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان ستجلب موارد للدولة حوالي 5 مليارات جنيه وذلك في ظل الموجة التضخمية في البلاد".