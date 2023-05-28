مصر.. ضريبة جديدة على البن تهدد برفع أسعار المشروب الأكثر شعبية
تواصل الحكومة المصرية إجراءاتها الاقتصادية، الرامية لمواجهة موجة التضخم، عبر سلسلة قرارات من بينها فرض ضرائب على سلع، تُستهلك بشكل واسع في البلاد.
ويخشى المصريون مزيدًا من ارتفاع الأسعار وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الأسر وحتى الشركات، حيث تزايدت هذه المخاوف بعد جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هذه الضرائب تستهدف السلع غير الأساسية، يجري الكشف عن رفع أسعار سلع تستهلك بشكل كبير، على رأسها البن (المكون الأساس لمشروب القهوة)، مما يهدد بارتفاع أسعار المشروب الأكثر شعبية.
ورجح وزير المالية المصري محمد معيط ارتفاع أسعار القهوة، إثر فرض ضريبة بقيمة 10% على البن، لافتًا إلى أن هذه الضرائب تأتي في ظل الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد.
وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية إن "الرسوم والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان ستجلب موارد للدولة حوالي 5 مليارات جنيه وذلك في ظل الموجة التضخمية في البلاد".
ونفى الوزير "فرض رسوم إضافية على السلع المعمرة والأجهزة المنزلية"، بينما "فرضت ضريبة على بعض المنتجات مثل السلمون والجمبري"، مشيرًا كذلك إلى فرض ضريبة بقيمة 5% على عروض الأوبرا والسيرك.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية حسن فوزي قوله إن "الحكومة فرضت ضرائب 10% على البن المستورد المحمص فقط، أما فيما يخص البن الأخضر الأكثر استيرادًا في مصر فلم تفرض عليه ضرائب".
وأضاف: "فرض ضرائب على البن المستورد المحمص لن يؤثر على أسعار القهوة في السوق المحلي، والمقصود من تطبيق القرار هو زيادة الضرائب على تحميص القهوة خارج البلاد".
واعتبر أن "الهدف من فرض ضرائب على البن المحمص هو زيادة قيمة البن الأخضر بالتحميص والطحن محليًا"، بالإضافة إلى تقليص حجم الدولار المستخدم في استيراده.
وأشار فوزي إلى أن "أسعار البن ارتفعت بسنة 10% أو 15% منذ بداية العام حتى الآن، وذلك بسبب عدم توافر الدولار للاستيراد"، لافتًا إلى أن "فرض ضرائب على البن المستورد ينعكس بالإيجاب على مطاحن البن المحلية".