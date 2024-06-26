الدولار يواصل الضغط على الين واليوان

واصل الدولار الضغط على كل من الين واليوان، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في نهاية الأسبوع، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بسبب قفزة غير متوقعة للتضخم.

وبحسب "رويترز"، تسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو أيار؛ ما زاد القلق حيال رفع أسعار الفائدة ليصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6678 دولار.

كما أدت قفزة مفاجئة مماثلة في التضخم بكندا إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0710 دولار في التعاملات الآسيوية.

كما سجل الين 159.78 للدولار؛ وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب لتدخل من السلطات اليابانية نظرا لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده بشراء الين في أبريل نيسان.