تقرير: الضرائب الصحية ستؤدي لإفلاس آلاف الأسر في كولومبيا‎

قال تقرير إخباري، إن ضرائب صحية تروج لها الحكومة الكولومبية‎ ستؤدي لإفلاس آلاف الأسر.

ووفق التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإسباني، قالت المرشحة لمجلس بوغوتا عن المركز الديمقراطي، ساندرا فوريرو، إن "الضرائب الصحية المتوخاة في الإصلاح الضريبي الذي تروج له الحكومة الكولومبية، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ستؤثر بشكل خطير على أصحاب المتاجر في العاصمة".

وأضافت فوريرو أن ما يسمّى بـ "ضريبة البقال" ستعني إفلاس آلاف العائلات.

وبحسب رسالة رفعت إلى اللجنتين الاقتصاديتين الثالثة والرابعة بمجلس النواب ومجلس شيوخ الجمهورية من خلال رسالة، فإن ما يقرب من 110.000 صاحب متجر يقعون في المناطق ذات الدخل الاقتصادي الأدنى في العاصمة الكولومبية.

وأوضح التقرير إنهم "يمثلون أكثر من 40٪ من الطلب على السلع الاستهلاكية الجماعية من قبل الأسر في بوغوتا".

وأضاف أن "أكثر من 550 ألف أسرة ستعتمد على أصحاب المتاجر الذين يُعيلون أنفسهم بالدخل الناتج عن هذا النشاط الاقتصادي".

وأشار موقع "إنفوباي" إلى أن "غالبية الأشخاص الذين يعملون كأصحاب متاجر هم من النساء، بنسبة 60.1%، وهم مسؤولون عن 3.8 أشخاص، مع دخل يأتي فقط من هذه الوظيفة".

وأكد 93% من صاحبات المتاجر أن هذه الوظيفة هي المصدر الوحيد للمال الذي لديهن لإعالة أنفسهن.

ولفت الموقع إلى أن هذه الضريبة لن تؤثر على أولئك الذين يكرسون أنفسهم لهذا النشاط الاقتصادي فحسب، بل ستؤثر أيضًا على الملايين من سكان بوغوتا الذين يشترون من هذه المتاجر والذين شهدوا انخفاضًا في قدراتهم الشرائية نتيجة للتضخم التاريخي الذي تشهده كولومبيا.

المصدر: موقع "Infobae" الإخباري