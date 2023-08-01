الولايات المتحدة تشهد زيادة في الإنفاق على البناء

زاد الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بقوة، في يونيو/حزيران الماضي، وعدلت بيانات الشهر السابق له بالرفع، بدعم النفقات على مشروعات الإسكان المتعلقة بأسرة واحدة أو أكثر.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق على البناء ارتفع 0.5%، وعدلت بيانات شهر مايو/ أيار بالرفع، لتظهر زيادة الإنفاق على البناء 1.1% بدلًا من 0.9%.

وكان خبراء اقتصاد، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا زيادة الإنفاق على البناء بنسبة 0.6%.

وارتفع الإنفاق على البناء 3.5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، وعلى مشروعات البناء الخاصة 0.5%، مع زيادة الاستثمار في البناء السكني 0.9%، وذلك بعد صعوده 2.9% في الشهر السابق.

وزاد الإنفاق على البناء الخاص 1.3% في مايو/ أيار، وعلى مشروعات الإسكان للأسرة الواحدة 2.1% في يونيو/ حزيران.

وأظهر تقرير الإنفاق على البناء زيادة ضخ الأموال في مشروعات الإسكان التي تضم أكثر من أسرة 1.5% في يونيو/ حزيران.

وزاد الإنفاق على مشروعات البناء العامة 0.3% بعد ارتفاعه 0.7% في مايو/ أيار.

وارتفع الإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومات المحلية 0.3%، بينما زاد 0.8% بالنسبة لمشروعات الحكومة الاتحادية.