أثرياء بريطانيا يسارعون لحماية ثرواتهم بعد دعوة مفاجئة للانتخابات

يسارع الأثرياء في المملكة المتحدة، من المليارديرات الأجانب إلى المصرفيين في مدينة لندن، لحماية ثرواتهم من احتمالية إلغاء المعاملة التفضيلية لهم، بعد أن فاجأ رئيس الوزراء ريشي سوناك البلاد بالدعوة إلى انتخابات صيفية.

وبحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، فإن بعض الأثرياء يستفيدون من الاستثمارات، ويسددون الفواتير التي قد ترتفع قريبًا، أو يغادرون المملكة المتحدة بالكامل، وفق مقابلات مع أكثر من عشرين من الأثرياء ذوي الثروات الكبيرة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم وهويات مستشاريهم.

وتعهد كل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض بإلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للمقيمين "غير الموطّنين"؛ أي الأجانب الأغنياء الذين يعيشون في المملكة المتحدة.

كما يخطط زعيم حزب العمال، كير ستارمر، لفرض ضرائب على الأثرياء، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه يتقدم بأكثر من 20 نقطة، وفق "بلومبيرغ".