الأسهم الأوروبية تنخفض وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين في وقت يقيّم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أمريكي عن الوظائف على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويترقبون فيه أيضًا بيانات مهمة عن التضخم من بضع دول حول العالم هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة الـ0703 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% سائرًا على درب بورصة وول ستريت التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم سيمنس 5.8% ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).

وتراجعت البورصة الألمانية 1.6%.

وصعد سهم بوست إن.إل 5.6% بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2023.

وقفز سهم أو.إتش.بي 33% بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية عن عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأمريكية كيه.كيه آر لأسهمها القائمة.

ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.