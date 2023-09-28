أرامكو تدخل نشاط الغاز الطبيعي المسال بحصة في "مِد أوشن" للطاقة

وقال ناصر خالد النعيمي رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية في بيان "تعد هذه الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًّا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "لا شك في أن مِد أوشن للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي".

وذكر البيان أن شركة "مِد أوشن" تعمل على الاستحواذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال في إطار إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة في هذا المجال.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قالت "مِد أوشن" إنها اتفقت مع شركة "طوكيو غاز" اليابانية على شراء حصصها في محفظة مكونة من أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال مقابل 2.15 مليار دولار.

وقالت مصادر في يوليو/ تموز إن شركة إي.آي.جي تسعى من خلال مستثمرين دوليين، لا سيما في الشرق الأوسط، لشراء حصة تمنحها بعض السيطرة في "مِد أوشن"، وهي جزء من كونسورتيوم يستحوذ على شركة "أوريجن إنرجي" الأسترالية مقابل 10.2 مليار دولار.