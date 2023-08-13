أيرلندا تبحث كيفية استثمار فائض ميزانيتها
حققت الحكومة الأيرلندية فائضًا في ميزانية العام الجاري 2023، حيث بلغ 10 مليارات يورو، وينبغي أن يستمر خلال السنوات المقبلة، إذ قد يصل الفائض التراكمي إلى 65 مليار يورو بحلول 2026، وفق ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن "الحكومة الأيرلندية أعلنت أنها تريد توفير جزء من هذه المكاسب المفاجئة، فيما طالبت أصوات أخرى باستخدام هذه الإيرادات لحل الأزمة الحادة للإسكان التي تعاني منها البلاد".
وسلطت الصحيفة الضوء على بعض العوامل التي أسهمت بذلك الفائض، وأولها يرجع بشكل أساس إلى الجاذبية الضريبية، حيث شجع معدل ضريبة الشركات المنخفض 12.5% مقارنة بـ 25% في فرنسا، العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على إنشاء مقارها الأوروبية في دبلن.
والعديد من العمالقة الرقميين، مثل Apple و Google و Meta، وشركات الأدوية مثل Pfizer زاد نشاطها بشكل حاد بسبب وباء كورونا، بالتالي، يجب أن تجلب ضريبة الشركات إلى أيرلندا هذا العام "نحو 25 مليار يورو"، وهو مبلغ يزيد بنسبة 7% على مدار عام واحد، فضلًا عن ذلك يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدبلن أحد الأصول الجديدة لجذب الشركات الأجنبية، بحسب الصحيفة.
مشاريع البنية التحتية الرئيسة
وذكرت الصحيفة، "بالنسبة للحكومة الأيرلندية، يطرح السؤال الآن حول كيفية استخدام هذه الفوائض الهائلة".
وأعلن المسؤول التنفيذي الأيرلندي بالفعل أنه سيستثمر جزءًا من هذه الإيرادات في صندوقين سيتم إنشاؤهما قريبًا، وهما صندوق سيادي أي صندوق احتياطي طويل الأجل، وصندوق استثمار عام، بهدف ضمان الإنفاق على البنية التحتية الرئيسة للمشاريع حتى في مواجهة الانكماش الاقتصادي، لكن هذه الخطط ليست بالإجماع، على حد قول الصحيفة.
فيما يود وزير المالية الأيرلندي، مايكل ماكغراث، أن يحتفظ بجزء من هذه المبالغ لتغطية الزيادة المستقبلية في الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في السن، بينما تدعو المعارضة إلى إنفاق هذه الأموال المفاجئة على الفور للتعامل مع أزمة السكن غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
ويؤكد المدير العام لمعهد دبلن للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، البروفيسور آلان باريت، أن "الصعوبة تكمن في أن الاقتصاد يعمل تقريبًا بشكل كامل، بالتالي لا يوجد ببساطة أشخاص متاحون لبناء مساكن أو أنواع أخرى من البنية التحتية، موضحًا أن هذا قد يؤدي إلى "تضخم الأجور".
كما طرح المسؤول التنفيذي الأيرلندي فكرة استخدام هذه المكاسب غير المتوقعة لسداد جزء من الدين الأيرلندي، الأمر الذي لا يقنع المعارضة، إذ تقترح بعض الأصوات خلاف ذلك للاستفادة منها في زيادة ميزانية الجيش، والبعض الآخر يقترح تمويل مشاريع التحول المناخي.
يشار إلى أنه تم تحديد الخطوة الكبيرة التالية في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر، عندما يتم تقديم ميزانية 2024، إذ يجب أن يعلن وزير المالية الأيرلندي عن المبلغ الذي سيتم استثماره في كل صندوق للعقد المقبل، ويجب أن يكون الموضوع في قلب الحملة المقبلة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في آذار/ مارس 2025، والتي يتصدر فيها حزب المعارضة اليساري "الشين فين" الانتخابات.
صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية