أيرلندا تبحث كيفية استثمار فائض ميزانيتها

حققت الحكومة الأيرلندية فائضًا في ميزانية العام الجاري 2023، حيث بلغ 10 مليارات يورو، وينبغي أن يستمر خلال السنوات المقبلة، إذ قد يصل الفائض التراكمي إلى 65 مليار يورو بحلول 2026، وفق ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن "الحكومة الأيرلندية أعلنت أنها تريد توفير جزء من هذه المكاسب المفاجئة، فيما طالبت أصوات أخرى باستخدام هذه الإيرادات لحل الأزمة الحادة للإسكان التي تعاني منها البلاد".

وسلطت الصحيفة الضوء على بعض العوامل التي أسهمت بذلك الفائض، وأولها يرجع بشكل أساس إلى الجاذبية الضريبية، حيث شجع معدل ضريبة الشركات المنخفض 12.5% مقارنة بـ 25% في فرنسا، العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على إنشاء مقارها الأوروبية في دبلن.

والعديد من العمالقة الرقميين، مثل Apple و Google و Meta، وشركات الأدوية مثل Pfizer زاد نشاطها بشكل حاد بسبب وباء كورونا، بالتالي، يجب أن تجلب ضريبة الشركات إلى أيرلندا هذا العام "نحو 25 مليار يورو"، وهو مبلغ يزيد بنسبة 7% على مدار عام واحد، فضلًا عن ذلك يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدبلن أحد الأصول الجديدة لجذب الشركات الأجنبية، بحسب الصحيفة.