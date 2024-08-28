الدولار يصعد وسط زيادة الطلب

صعد الدولار اليوم الأربعاء، مدعوما بعمليات شراء في نهاية الشهر وعوامل فنية بعد انخفاضه لأدنى مستوياته خلال أكثر من عام في الآونة الأخيرة، وذلك وسط ترقب المتعاملين بيانات قد تحدد وتيرة دورة التيسير النقدي الوشيكة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

وبحسب رويترز، فقد ضربت موجات حادة من التقلبات أسواق الصرف هذا الشهر، ليتأثر الدولار وترتفع عملات رئيسية أخرى وسط مخاوف من كساد محتمل بالولايات المتحدة وإشارات على التشديد من بنك اليابان.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.5 بالمئة إلى 101.11، كما يتجه لتحقيق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو حزيران.

وارتفع الدولار أمام الين 0.5 بالمئة ليسجل 144.685 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

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كما تراجع اليورو مقابل الدولار 0.6 بالمئة إلى 1.1116 دولار، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في 13 شهرا الذي لامسه في بداية الأسبوع.

وتراجع الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.3186 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس آذار 2022 مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وذلك وسط رهان المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ من المركزي الأمريكي في وتيرة تيسير السياسة النقدية.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 0.6780 دولار أمريكي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، نزلت بتكوين 4.1 بالمئة إلى 59302 دولار، وهو جزء من تراجع أوسع نطاقا في أسعار العملات الرقمية، وذلك وسط تلاشي التعزيز المبدئي الناتج عن إشارة جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي القوية إلى خفض تكاليف الاقتراض.