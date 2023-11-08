النفط ينخفض أكثر من 4% إلى أدنى مستوى منذ يوليو

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يوليو/ تموز إذ أدت بيانات صينية متباينة وارتفاع صادرات أوبك إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالطلب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى ما دون 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ونزلت العقود الآجلة إلى 81.61 دولار للبرميل، منخفضة 3.57 دولار أو ما يعادل 4.2%. كونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.45 دولار أو ما يعادل 4.3% إلى 77.37 دولار للبرميل.