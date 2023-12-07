بوتين وولي العهد السعودي يحثان منتجي النفط على الالتزام بخفض الإنتاج

حث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقداه الأربعاء في الرياض، منتجي النفط على الالتزام بخفض الإنتاج الذي سبق وتعهدوا به، على ما ذكر بيان الخميس.

وجاءت زيارة بوتين إلى العاصمة السعودية مع تواصل انخفاض أسعار النفط، إذ أغلق النفط الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) دون 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز/يوليو.

وبدأ المحللون يطرحون احتمال أن تقرر السعودية فجأة زيادة الإنتاج، مذكرين بالتحرك الذي اتخذته المملكة في عام 2014 لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وفي اجتماع بالرياض، سلط بوتين والأمير محمد بن سلمان، الضوء على عمل تحالف "أوبك +" الذي يضم 23 من الدول المنتجة "في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان، أنّ الزعيمين شددا على "ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك +، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي".