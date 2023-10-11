أسعار الذهب تصعد وسط تفاؤل بعدم رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين الأربعاء، مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% بحلول الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش إلى 1871.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 29 أيلول/سبتمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1886.30 دولار.

وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو: "التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرًا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساس بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأمريكية".