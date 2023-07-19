تقرير: الدين العام للأرجنتين يتجاوز 400 مليار دولار
ارتفع الدين العام في الأرجنتين منذ تولي الرئيس ألبرتو فرنانديز الرئاسة، التي بدأت في ديسمبر 2019، أكثر من 80 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ في يونيو/حزيران الماضي فقط، 5 مليارات دولار أمريكي، حسب ما ذكرت صحيفة "لوس أنديس" الأرجنتينية.
ووفقًا لتقرير جاء في الصحيفة، فإن "ذلك يرجع إلى عمليات التوظيف الجديدة التي تم إجراؤها مما زاد من نفقات الدولة بمقدار 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات التي نشرتها الأمانة المالية لوزارة الاقتصاد، الاثنين، ونتيجة لذلك تجاوز الدين العام للأرجنتين 400 مليار دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أن "الـ 80 مليار دولار المترتبة مديونية تعادل ضعف قيمة القرض الذي وافق عليه البنك الدولي لحكومة الأرجنتين، وأن هذه الزيادة في الأرقام التي تُسمع نهاية كل عملية مصرفية من عمليات وزارة المالية، تحت عبارة صافي التمويل الذي يتم تقديمه على أنه دعم للسوق، ليست إلا زيادة في الدين، الذي لم يتقلص في السنوات الأخيرة، لكن يغيرون مصادر الدين فقط".
ولإقناع المستثمرين مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، يضطر وزير المالية للتحقق من العائدات المرتفعة أو تقديم ضمانات، حيث تحتوي القوائم التي يتم توفيرها على مورد يصعب رفضه، كاختيار الاستهلاك بحسب معدل التضخم أو حسب سعر الصرف الرسمي، مما يحُد من مخاطر المستثمرين في مقابل استمرار إبقاء الدولة نفسها في دائرة الخطر.
وبينت الصحيفة أن "400 مليار دولار من الديون، يعود منها 72٪ للأوراق المالية العامة، و19٪ في أيدي الدائنين الخارجيين الرسميين مثل صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى، و4٪ أذونات الخزينة و 4٪ أخرى في السُلف المؤقتة من البنك المركزي".
بدورها، حاولت نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز، في خطابها الاثنين، طمأنة المواطنين والمستثمرين من خلال القول إن لدى الأرجنتينيين نحو 4.3 مليار دولار من الأصول في الخارج، وإن الحكومة تسير بشكل جيد في خطة السداد للديون وتحديدًا مع البنك الدولي.
المصدر: صحيفة "لوس أنديس" الأرجنتينية