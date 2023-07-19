تقرير: الدين العام للأرجنتين يتجاوز 400 مليار دولار

ارتفع الدين العام في الأرجنتين منذ تولي الرئيس ألبرتو فرنانديز الرئاسة، التي بدأت في ديسمبر 2019، أكثر من 80 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ في يونيو/حزيران الماضي فقط، 5 مليارات دولار أمريكي، حسب ما ذكرت صحيفة "لوس أنديس" الأرجنتينية.

ووفقًا لتقرير جاء في الصحيفة، فإن "ذلك يرجع إلى عمليات التوظيف الجديدة التي تم إجراؤها مما زاد من نفقات الدولة بمقدار 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات التي نشرتها الأمانة المالية لوزارة الاقتصاد، الاثنين، ونتيجة لذلك تجاوز الدين العام للأرجنتين 400 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن "الـ 80 مليار دولار المترتبة مديونية تعادل ضعف قيمة القرض الذي وافق عليه البنك الدولي لحكومة الأرجنتين، وأن هذه الزيادة في الأرقام التي تُسمع نهاية كل عملية مصرفية من عمليات وزارة المالية، تحت عبارة صافي التمويل الذي يتم تقديمه على أنه دعم للسوق، ليست إلا زيادة في الدين، الذي لم يتقلص في السنوات الأخيرة، لكن يغيرون مصادر الدين فقط".