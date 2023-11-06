رويترز: السعودية تبقي على سعر بيع النفط لآسيا لشهر ديسمبر دون تغيير

قال مصدران مطلعان، اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية أبقت على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول دون تغيير عن الشهر السابق، في توقف لارتفاع الأسعار الذي استمر على مدى خمسة أشهر.

وحددت شركة النفط الرائدة في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف عند 4 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي وهي العلاوة ذاتها المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتماشى تغير سعر الخام السعودي الرئيس مع توقعات السوق إذ توازن المصافي بين هوامش معالجة النفط الضعيفة وبين حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.