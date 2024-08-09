تجاوز إنتاج روسيا من النفط في يوليو/ تموز الماضي، الحصص المحددة من "أوبك+".

وقالت وكالة "رويترز" إن وزارة الطاقة الروسية تعهدت، اليوم الجمعة، بالالتزام بجدول الإمدادات الذي وضعه التحالف، وتعويض الفائض.

ورغم انخفاض إنتاج روسيا من النفط في يوليو/ تموز، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران، إلا أنه تجاوز الأهداف بنحو 67 ألف برميل يوميًا، بسبب مشكلات حدثت مرة واحدة في جدول الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة إنها ستعوض ذلك بمستويات الإنتاج في أغسطس/ آب الجاري، وسبتمبر /أيلول المقبل.

وتبلغ الحصة المخصصة لروسيا شاملة التخفيضات الطوعية 8.98 مليون برميل يوميًا في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.

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من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بلغ نحو 9.22 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 9.24 مليون برميل في مايو/أيار.

وقدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بنحو 9.14 مليون برميل يوميًا، بانخفاض بلغ 114 ألفًا عن مايو/أيار.

وأضافت وزارة الطاقة أن روسيا ستعوض عن الفائض في إنتاجها منذ أبريل/نيسان في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، ومن مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وفي يوليو/تموز الماضي، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تجاوز الحصة المخصصة لموسكو لم يتسبب في نشوب أي خلاف مع أعضاء تحالف "أوبك+".