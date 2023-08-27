نائب محافظ بنك إنجلترا يحذر من عدم انحسار التضخم

قال بن برودبنت، نائب محافظ بنك إنجلترا، إن البنك المركزي سيُضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لأنه من غير المرجح أن ينحسر التضخم بالسرعة التي ظهر بها، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والمنتجين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن برودبنت، خلال تجمع محافظي البنوك المركزية في "جاكسون هول"، بوايومنغ: "من غير المحتمل أن تتراجع تأثيرات الجولة الثانية للتضخم بالسرعة التي ظهرت بها. من هذا المنطلق، قد تفرض السياسة النقدية إبقاء الفائدة في منطقة تقييدية لبعض الوقت حتى الآن".

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة على التوالي لتصل إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من 16 عاماً بهدف ترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1980. كما أن الأسواق تتوقع زيادتين إضافيتين للفائدة على الأقل قبل أن يعلن بنك إنجلترا الانتصار على التضخم.

وقال برودبنت إنه يتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي بسرعة نسبية الآن بعد أن تراجع الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الغاز والسلع.

وأضاف أن وتيرة الانخفاض لا يمكن التنبؤ بها، حيث يتنافس كل من العمال والشركات على استرداد الدخل والأرباح الضائعة نتيجة التضخم.