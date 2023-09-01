تتمتع بمدى قيادة أطول.. الكشف عن "Model 3" من "تسلا"

كشفت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن سيارتها السيدان المجددة "Model 3" بمدى قيادة أطول من النسخة السابقة، وفقًا لما ذكر موقع "aitnews"، اليوم الجمعة.

وقلّصت الشركة حجم الواجهة الأمامية لسيارتها "السيدان" في عملية التحديث الرئيسية الأولى لطراز "Model 3"، منذُ أن دخلت حيز الإنتاج قبل 6 أعوام، وفقًا للموقع، الذي أشار إلى أن السيارة تصنف في الصين بأنها قادرة على قطع مسافة 606 كم بشحنة واحدة.