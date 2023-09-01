تتمتع بمدى قيادة أطول.. الكشف عن "Model 3" من "تسلا"
كشفت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن سيارتها السيدان المجددة "Model 3" بمدى قيادة أطول من النسخة السابقة، وفقًا لما ذكر موقع "aitnews"، اليوم الجمعة.
وقلّصت الشركة حجم الواجهة الأمامية لسيارتها "السيدان" في عملية التحديث الرئيسية الأولى لطراز "Model 3"، منذُ أن دخلت حيز الإنتاج قبل 6 أعوام، وفقًا للموقع، الذي أشار إلى أن السيارة تصنف في الصين بأنها قادرة على قطع مسافة 606 كم بشحنة واحدة.
ويتميز الطراز المجدد بمظهر أكثر أناقة ورياضية مع مصابيح أمامية أنحف من السابقة، إلى جانب شاشة إضافية بقياس 8 بوصات للركاب الخلفيين، وميزات جديدة شملت المكبرات الصوتية الإضافية للنظام الصوتي.
وأجرت "تسلا" تخفيضات وصفت بـ"الحادة" على "Model S" و"Model X" في الولايات المتحدة والصين، وخفضت سعر نظام مساعدة السائق، الذي تسوقه على أنه نظام القيادة الذاتية الكاملة بمقدار 3000 دولار، ليصبح سعره 12 ألف دولار.
وتتقاضى "تسلا" في الوقت الراهن 74.990 دولارًا للطراز الأساسي من "Model S"، و 79.990 دولارًا للطراز الأساسي من "Model X"، في حين يأتي الإصدار المجدد من سيارة "Model 3" بسعر 35,800 دولار في الصين.