اليابان تستهدف إنفاق 318 مليار دولار في خطتها الدفاعية الخمسية الجديدة
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الجمعة، إن من المقرر أن تخصص اليابان ما يتراوح بين 40 و43 تريليون ين (295-318 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمسة أعوام بداية من السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان.
وسيمثل ذلك قفزة كبيرة مقارنة بخطة الدفاع الخمسية الحالية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 27.5 تريليون ين، وهو ما يعادل ضعف الناتج الاقتصادي الياباني السنوي، مما يثير القلق إزاء تفاقم أحد أسوأ أعباء الديون بين الدول الصناعية.
وقالت المصادر الثلاثة، إن المخصصات الجديدة تمثل حلا وسطا بين وزارتي الدفاع والمالية.
وحتى وقت قريب، سعت وزارة الدفاع للحصول على 48 تريليون ين، بينما اقترحت وزارة المالية عدة خيارات تركز على تخصيص 35 تريليون ين فقط.
وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من وزيري الدفاع والمالية يوم الإثنين الماضي، العمل على خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي في غضون خمس سنوات إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليا، فيما تواجه البلاد القوة المتزايدة للصين.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزيران مرة أخرى مع كيشيدا هذا الشهر لتسوية الخلافات حول خطة الإنفاق.