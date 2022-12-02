اليابان تستهدف إنفاق 318 مليار دولار في خطتها الدفاعية الخمسية الجديدة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الجمعة، إن من المقرر أن تخصص اليابان ما يتراوح بين 40 و43 تريليون ين (295-318 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمسة أعوام بداية من السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان.

وسيمثل ذلك قفزة كبيرة مقارنة بخطة الدفاع الخمسية الحالية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 27.5 تريليون ين، وهو ما يعادل ضعف الناتج الاقتصادي الياباني السنوي، مما يثير القلق إزاء تفاقم أحد أسوأ أعباء الديون بين الدول الصناعية.

وقالت المصادر الثلاثة، إن المخصصات الجديدة تمثل حلا وسطا بين وزارتي الدفاع والمالية.