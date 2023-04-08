رئيس وزراء باكستان يلغي زيارة لوزير المالية إلى واشنطن
قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، إنه ألغى زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتوجيهات من رئيس الوزراء؛ وذلك بسبب الوضع السياسي في البلاد.
سيحضر إسحاق دار اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف عبر الإنترنت، فيما قلل من أهمية الربط بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج إنقاذ مالي لباكستان من صندوق النقد الدولي
وأضاف أنه سيحضر اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن وفدًا باكستانيًا سيكون موجودًا في واشنطن.
وقلل الوزير من أهمية تقارير ربطت بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج إنقاذ مالي لباكستان من صندوق النقد الدولي.