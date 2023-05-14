السعودية ترفع الحظر عن صادرات الأغنام الأردنية
أعلنت الأردن رسميًا، اليوم الأحد، عن رفع المملكة العربية السعودية الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على صادرات الأغنام الأردنية.
وقالت وزارة الزراعة الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن القرار السعودي جاء بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على موقعها انتهاء مرض الحمى القلاعية في الأردن.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأردن تصدر نحو 600 ألف رأس من الأغنام سنويًا إلى السعودية.
وأوضح أن القرار السعودي برفع حظر تصدير الأغنام الأردنية يسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأحد.
وكان الأردن قد أعلم المنظمة الدولية بحدوث الإصابة منذ الإعلان عن نتائج المختبرات التي أكدت إصابة الأبقار في مزارع بمنطقة الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية.
ولفت بيان وزارة الزراعة إلى أنه تم إطلاع السلطات البيطرية السعودية على الإجراءات التي أدت إلى انتهاء الحالة في الأردن، وبناء على التنسيقات المستمرة، تم رفع اسم الأردن على المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها.