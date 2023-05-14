السعودية ترفع الحظر عن صادرات الأغنام الأردنية

أعلنت الأردن رسميًا، اليوم الأحد، عن رفع المملكة العربية السعودية الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على صادرات الأغنام الأردنية.

وقالت وزارة الزراعة الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن القرار السعودي جاء بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على موقعها انتهاء مرض الحمى القلاعية في الأردن.