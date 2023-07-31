الأولى منذ 10 سنوات.. وزير التجارة المصري يزور تركيا

كشفت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الاثنين، عن زيارة رسمية مرتقبة هي الأولى نوعها منذ 10 سنوات لوزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير صالح، إلى تركيا.

وذكرت القناة التركية، أن وزير الصناعة المصري أحمد سمير صالح سيزور تركيا بدعوة من نظيره عمر بولات في الأول من أغسطس/ آب المقبل.