النفط يرتفع لكنه يسجل خسارة أسبوعية بضغط من عدم اليقين الاقتصادي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العقود الآجلة تراجعت هذا الأسبوع بتأثير من أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.

وسجل برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6 بالمئة.