النفط يرتفع لكنه يسجل خسارة أسبوعية بضغط من عدم اليقين الاقتصادي
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العقود الآجلة تراجعت هذا الأسبوع بتأثير من أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.
وسجل برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6 بالمئة.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل/ نيسان عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأمريكية.
وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط، الجمعة، إذ أظهرت أن التعافي الاقتصادي تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر، حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.