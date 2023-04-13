خام البصرة يقفز لأكثر من 1% مخالفًا التوقعات
شهدت أسعار خامَي البصرة، اليوم الخميس، ارتفاعًا إلى أكثر من 1% لتخالف التوقعات بعد انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي.
أسعار النفط ارتفعت عالميًّا خلال الأسبوع الحالي بعد إعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 ألف برميل يوميًّا
وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 95 سنتًا أو ما يعادل 1.18%، لتصل إلى 81.41 دولار.
كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 95 سنتًا أو ما يعادل 1.13% لتصل إلى 84.89 دولار.
وكانت أسعار النفط ارتفعت عالميًّا خلال الأسبوع الحالي بعد إعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 ألف برميل يوميًّا.
إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا، اليوم الخميس، مع التخوف من ركود اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.