خام البصرة يقفز لأكثر من 1% مخالفًا التوقعات

وكانت أسعار النفط ارتفعت عالميًّا خلال الأسبوع الحالي بعد إعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 ألف برميل يوميًّا.

إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا، اليوم الخميس، مع التخوف من ركود اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.