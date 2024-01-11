تقرير: إنتاج حقليْ "الشرارة" و"مليتة" في ليبيا رهن مطالب الجنوب "المهمش"

رفع محتجون في جنوب ليبيا سقف مطالبهم من اجتماعية إلى سياسية، على خلفية ما تعانيه المنطقة من قلة كميات الوقود وارتفاع أسعار الغاز، مهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط إلى مجمع مليتة، الذي يمد إيطاليا بالغاز، بعد أيام من غلق حقل الشرارة أحد أكبر حقول الإنتاج في البلاد.

ويشكو سكان الجنوب الليبي من نقص حادٍ في المحروقات داخل محطات الوقود، مقابل توافرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما دفع سكان إقليم فزان إلى تصعيد لهجة الاحتجاج عبر إغلاق حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، وهددوا بالتصعيد، وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم احتجاجًا على انقطاع الوقود والغاز، وضعف الخدمات العامة، وتزايد عمليات التهريب.

واحتشد أنصار حراك شعبي يطلق على نفسه "استئصال الفساد"، أمام مجمع مليتة الطاقوي، الثلاثاء، منددين بما أسموه "التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز"، ومطالبين بإقالة بعض المسؤولين.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، يوم الأحد الماضي، ما أفقد 300 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط.

وحذّر وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك.

وقال الوزير عون، في بيان رسمي، إنه "لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب"، مضيفًا أن الإغلاق سيؤدي إلى نقص الوقود والكهرباء.

وطالب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.

من جهته، حاول رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، معالجة مشكلة المحتجين من جذورها عن طريق استقبال عمداء بلديات بالجنوب الليبي، وأبلغهم بزيادة كمية الوقود وإسطوانات الغاز المخصصة لسكان تلك المناطق.