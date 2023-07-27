رئيسة المركزي التركي: التشديد النقدي سيستمر تدريجيًّا

قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، اليوم الخميس، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيًّا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان، أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.