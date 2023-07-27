رئيسة المركزي التركي: التشديد النقدي سيستمر تدريجيًّا

رئيسة المركزي التركي: التشديد النقدي سيستمر تدريجيًّا
قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، اليوم الخميس، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيًّا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.
وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان، أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.
وقالت أركان، إن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58% من 22.3% في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33% من 8.8%.
وأضافت رئيسة المركزي التركي، في أول مؤتمر صحفي لها، أن توقعات التضخم للبنك لنهاية عام 2025 تبلغ 15%.