العراق يزود لبنان بـ3.5 مليون طن من النفط والوقود

يوقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الجمعة، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني، اتفاقا يتضمن تزويد لبنان بـ 3.5 مليون طن من النفط والوقود.

ويتضمن الاتفاق تزويد لبنان بـ مليوني طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام، مما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود عاماً إضافياً، لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء هناك.

وبموجب الاتفاق الأول الموقع في شهر تموز/يوليو 2021، وسط الأزمة المالية المستمرة في لبنان، يزود العراق الحكومة اللبنانية بزيت الوقود الثقيل مقابل الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية للعراقيين.

ويستبدل لبنان زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز المتوافق لاستخدامه في محطات الكهرباء، التي كادت أن تغلق في السنوات الأخيرة.

ويفتقر لبنان إلى احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لشراء الوقود من الخارج في أعقاب انهيار البنوك والعملة في البلاد عام 2019.

من جانبها، قالت إيران، في شهر سبتمبر/ايلول 2022، إنها مستعدة لتزويد لبنان بـ 660 ألف طن من البنزين مجانًا لتخفيف انقطاع الكهرباء.

فيما حذرت الولايات المتحدة في وقت لاحق من أن لبنان قد يتعرض لعقوبات أمريكية إذا قبل النفط الإيراني.