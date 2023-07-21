العراق يزود لبنان بـ3.5 مليون طن من النفط والوقود
يوقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الجمعة، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني، اتفاقا يتضمن تزويد لبنان بـ 3.5 مليون طن من النفط والوقود.
ويتضمن الاتفاق تزويد لبنان بـ مليوني طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام، مما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود عاماً إضافياً، لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء هناك.
وبموجب الاتفاق الأول الموقع في شهر تموز/يوليو 2021، وسط الأزمة المالية المستمرة في لبنان، يزود العراق الحكومة اللبنانية بزيت الوقود الثقيل مقابل الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية للعراقيين.
ويستبدل لبنان زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز المتوافق لاستخدامه في محطات الكهرباء، التي كادت أن تغلق في السنوات الأخيرة.
ويفتقر لبنان إلى احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لشراء الوقود من الخارج في أعقاب انهيار البنوك والعملة في البلاد عام 2019.
من جانبها، قالت إيران، في شهر سبتمبر/ايلول 2022، إنها مستعدة لتزويد لبنان بـ 660 ألف طن من البنزين مجانًا لتخفيف انقطاع الكهرباء.
فيما حذرت الولايات المتحدة في وقت لاحق من أن لبنان قد يتعرض لعقوبات أمريكية إذا قبل النفط الإيراني.
ويمتلك العراق احتياطيات وافرة من النفط والغاز الطبيعي، لكنه يعاني من نقص في الكهرباء؛ بسبب عقود من العقوبات والاحتلال والحرب الأمريكية.
ويفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستغلال احتياطاته من الغاز، حيث يتم حرق كميات كبيرة كنفايات أثناء استخراج النفط في عملية تُعرف بالحرق.
وإهدار هذا الغاز يجعل العراق ينفق حوالي 4 مليارات دولار سنويًا على واردات الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء.
وواجه العراق انقطاعًا كبيرًا في التيار الكهربائي، في وقت سابق من هذا الشهر، وسط حرارة صيفية بلغت 50 درجة، عندما قطعت إيران إمدادات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بسبب عدم الدفع.
ونظرا لسيطرة الولايات المتحدة على الأموال العراقية، تستطيع واشنطن منع المدفوعات العراقية لإيران مقابل الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين العراقيين الحصول على إعفاءات من العقوبات قبل سداد أي مدفوعات.
وما يزال نحو 11 مليار دولار مخصصة لمدفوعات الغاز الإيراني في البنوك العراقية.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى حرمان الجمهورية الإسلامية من الدولار الأمريكي، العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا في التجارة الخارجية، كجزء من نظام العقوبات الخاص بها.
المصدر: مجلة الكريدل