اليمن يقترب من توقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين البحري

كشف وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، أمس الإثنين، عن اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي.

وقال حميد خلال لقاء جمعه برئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، أبوبكر باعبيد، إن وزارة النقل والحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن، عبر موانئ المناطق المحررة، خاصة ميناء عدن، لإنعاش الحركة التجارية والنشاط الملاحي للبلد.

وذكر وزير النقل أن وزارته تبذل جهودًا حثيثة لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى موانئ المناطق المحررة، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار إلى اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة على السفن، والتي ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري، تنفيذًا لقرار الحكومة بهذا الخصوص.

وشدد الوزير، على ضرورة قيام الشركات والوكالات الملاحية باستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، وخاصة بعد التسهيلات المقدمة لكبار المستوردين والخطوط الملاحية، وفق توجيهات في هذا الصدد لكافة الموانئ.