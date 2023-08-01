اليمن يقترب من توقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين البحري
كشف وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، أمس الإثنين، عن اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي.
وقال حميد خلال لقاء جمعه برئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، أبوبكر باعبيد، إن وزارة النقل والحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن، عبر موانئ المناطق المحررة، خاصة ميناء عدن، لإنعاش الحركة التجارية والنشاط الملاحي للبلد.
وذكر وزير النقل أن وزارته تبذل جهودًا حثيثة لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى موانئ المناطق المحررة، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار إلى اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة على السفن، والتي ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري، تنفيذًا لقرار الحكومة بهذا الخصوص.
وشدد الوزير، على ضرورة قيام الشركات والوكالات الملاحية باستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، وخاصة بعد التسهيلات المقدمة لكبار المستوردين والخطوط الملاحية، وفق توجيهات في هذا الصدد لكافة الموانئ.
وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن، رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، إن الأمم المتحدة تعهدت بدفع مبالغ التأمين لشركة "لويدز" في بريطانيا، وسيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال الأيام المقبلة.
وأشار باعبيد، إلى أن توقيع الاتفاقية، سيساعد كثيرًا في انخفاض رسوم الشحن للسفن والبواخر الواصلة إلى عدن والمنافذ البحرية في المناطق المحررة.
وأكد أن اللقاء الذي جمعه بوزير النقل، استعرض التسهيلات المقدمة من قبل الموانئ وإنهاء الحواجز الأمنية والعسكرية في الطرقات وتشجيع القطاع التجاري، "ونأمل أن يتم البدء في تطرق إليه اللقاء في أسرع وقت ممكن".
وعلى مدى سنوات الحرب اليمنية، ارتفعت أقساط التأمين البحري، التي انعكست على الاستيراد والأسواق المحلية وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير، مفاقمة من حجم الأزمة الإنسانية في البلد.