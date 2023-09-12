"بلومبرغ": "وول ستريت" تخشى من اقتصاد شديد السخونة مع تراجع الرهانات على الركود

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن بورصة "وول ستريت" تخشى من اقتصاد شديد السخونة في الولايات المتحدة مع تراجع الرهانات على الركود.

ونقلت الوكالة عن بيانات مجموعة "جي بي مورغان تشيس أند كو" للخدمات المالية والمصرفية إشارتها إلى انخفاض احتمالات حدوث انكماش اقتصادي في الأصول المالية إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل 2022.

وأكدت المجموعة أن ذلك يأتي انعكاسًا كبيرًا "لعامل الكآبة" الذي ساد العام الماضي، عندما كان يُنظر إلى الركود فعليًا على أنه أمر محسوم.

وأضاف التقرير أن "هذا يعني أن الأسواق أصبحت بشكل متزايد تحت رحمة الأخبار الاقتصادية التي تشير إلى موجة أخرى من التضخم المتفشي، مما يسبب مشاكل للاستراتيجيات الحساسة لأسعار الفائدة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن البيانات الاقتصادية الإيجابية - وقدرتها على تحفيز المزيد من تشديد السياسات هي الرياح المعاكسة التي يحاربها العديد من المستثمرين.

ونقلت عن ماريا فايتمان، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين للأصول المتعددة في شركة "ستيت ستريت جلوبال ماركتس" للخدمات المالية والمصرفية قولها: "أشعر بالقلق من أن البيانات الاقتصادية الجيدة الحالية من المرجح أن تبقي الضغوط التضخمية تغلي تحت السطح".

وأضافت فايتمان أن ذلك "من شأنه أن يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى من خفض أسعار الفائدة؛ الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد".

ويقوم "جي بي مورغان" بحساب المقاييس الاقتصادية من خلال مقارنة مستويات ما قبل الركود لمختلف الفئات مع أدنى مستوياتها خلال الانكماش الاقتصادي.

وقالت "بلومبرغ" إن المستثمرين في السندات الحكومية -والتي تعتبر واحدة من الأسواق القليلة التي ارتفعت فيها رهانات الركود - أصبحوا أقل تشاؤمًا هذه الأيام، وذلك بفضل سلسلة من البيانات الأقوى من المتوقع.

وأفادت بأن "الانعكاس المخيف لمنحنى عائد سندات الخزانة" وهو علامة تحذير اقتصادية تقليدية، بدأ يتراجع أخيراً بعد طول انتظار".

"وكان المتداولون على مدى الشهرين الماضيين يقلصون رهاناتهم على المدى الذي سيضطر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل لمحاربة الركود".

وإحدى طرق التفكير في مدى حساسية السوق للبيانات الاقتصادية الجديدة هي الارتباط بين مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "سيتي جروب" المفاجئ على نطاق واسع للاقتصاد الأمريكي.

وقد انخفض هذا الارتباط لمدة 40 يومًا إلى "الأكثر سلبية على الإطلاق" مما يعني أن الأسهم تنخفض عندما تأتي قراءات البيانات الاقتصادية من التوظيف إلى التصنيع أكثر سخونة مما يتوقع الاقتصاديون.

واعتبر "يونج يو ما" كبير استراتيجيي الاستثمار في "بي إم أوو ويلث BMO Wealth" أن الاقتصاد الآن في مرحلة "الأخبار السيئة هي أخبار جيدة" والسبب في ذلك هو أن السوق قلقة للغاية بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه "بات من الواضح أن حدوث موجة مفاجئة من الأخبار الاقتصادية السيئة قد يؤدي إلى تقلبات عالمية".

في المقابل اعتبرت "بلومبرغ" أن الأخبار الجيدة في الوقت الحالي "قد تكون هي الخطر الأكبر، حيث قد تجلب معها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يضر بأرباح الشركات، ويعيق الاستثمار في الأعمال التجارية، ويهدد المستهلكين بأعباء الديون المرتفعة".

وقد قام المتداولون بالفعل بتقليص درجة التيسير الفيدرالي التي يرونها في العام المقبل إلى حوالي 100 نقطة أساس، بانخفاض من أكثر من 150 نقطة أساس في أوائل عام 2023.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق 5.25٪ إلى 5.5٪ في اجتماعه القادم المقرر يوم 20 سبتمبر المقبل.

ومع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2%، فقد حذف حتى موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي الركود من توقعاتهم لهذا العام.

ويشير أحد المتتبعين غير الرسميين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق، إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.

المصدر: وكالة "بلومبرغ" الأمريكية