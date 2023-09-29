ارتفاع أسعار الوقود في عدن يُفاقم أزمات اليمنيين

وقال سائق سيارة الأجرة، رضوان فيروز، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذه الزيادة سببت له إرباكًا ماليًا رغم ضآلتها، حيثُ "أنها تأتي في وضع اقتصادي ومعيشي هو الأسوأ في حياتي، وأصبحنا مش قادرين فيه على مواجهة المتطلبات المعيشية الضرورية للأسرة والأولاد".

وأشار فيروز إلى أن سيارته هي مصدر دخله الوحيد، التي يعمل من خلالها كـ"تاكسي" لأكثر من 13 ساعة يوميًا، لإعالة أسرته المكونة من 4 أفراد، إلى جانب قيامه بنقل بضع طالبات من وإلى إحدى المدارس الخاصة في مدينة عدن القديمة.

وذكر أنه بالكاد نجح في إقناع أهالي الطالبات بإضافة مالية طفيفة على رسوم نقلهن إلى المدرسة، لكن الكثير من زبائنه غير متفهمين لهذه الزيادة السعرية، التي قال إنها تضاعف من حجم الأعباء على المواطنين، وتتسبب في ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع المعتمدة على وسيلة النقل.