السعودية تتقدم 17 مرتبة على مؤشر الكفاءة اللوجيستية العالمي

تقدمت السعودية إلى المرتبة 38 على مؤشر الكفاءة اللوجيستية بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.

وصعدت السعودية 17 مرتبة على المؤشر الذي يضم 160 دولة محققة قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا.

وأوضح الوزير السعودي، أن التقدم في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخراً عن تصدر المملكة عالمياً في قطاع الموانئ؛ حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى والثامنة دولياً لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة البحرية العالمية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".