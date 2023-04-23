السعودية تتقدم 17 مرتبة على مؤشر الكفاءة اللوجيستية العالمي
تقدمت السعودية إلى المرتبة 38 على مؤشر الكفاءة اللوجيستية بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
وصعدت السعودية 17 مرتبة على المؤشر الذي يضم 160 دولة محققة قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا.
وأوضح الوزير السعودي، أن التقدم في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخراً عن تصدر المملكة عالمياً في قطاع الموانئ؛ حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى والثامنة دولياً لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة البحرية العالمية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطأ ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.
وأطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا؛ حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل أول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجيستية في مناطق المملكة.