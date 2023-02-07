آلاف المباني المنهارة في تركيا.. كيف يُعوَّض أصحابها؟

آلاف المباني المنهارة في تركيا.. كيف يُعوَّض أصحابها؟
أثار انهيار آلاف المباني في تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع أمس الاثنين، التساؤلات حول آلية تعويض مالكي هذه العقارات ومستأجريها.
ووفق تقرير نشره موقع "إرم الاقتصادية"، فإن السلطات التركية، تفرض تأمينًا إلزاميًّا على العقارات ضد الكوارث الطبيعية والزلازل.
ويلتزم أصحاب العقارات، بتغطية أملاكهم في هذا التأمين الإلزامي، فيما يمكن للمستأجرين إجراء تأمين إضافي لحماية ممتلكاتهم داخل المباني.
ويُطلق في تركيا على هذا التأمين اسم "داسك"، وهو اختصار لمؤسسة تأمين الكوارث الطبيعية.
ويعوض نظام "داسك"، الملاك عن التكاليف المرتبطة بالأضرار المادية التي لحقت بالمساكن إضافة إلى الحوادث المرتبطة مباشرة بالزلازل.
وسواء كان المنزل تعرض لخسائر طفيفة أو ضخمة فإن التأمين سيساعد المتضرر.
وتتفاوت تكاليف التأمين اعتمادًا على مستويات المخاطر في المنطقة وكذلك طبيعة البناء وحجمه وعدد طوابقه.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5.600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نيامًا عندما ضرب الزلزال الأول.
وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 3381 قتيلا؛ ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى في تركيا وسوريا إلى 4890.
يأتي ذلك، بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7.8 درجة.