آلاف المباني المنهارة في تركيا.. كيف يُعوَّض أصحابها؟

أثار انهيار آلاف المباني في تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع أمس الاثنين، التساؤلات حول آلية تعويض مالكي هذه العقارات ومستأجريها.

ووفق تقرير نشره موقع "إرم الاقتصادية"، فإن السلطات التركية، تفرض تأمينًا إلزاميًّا على العقارات ضد الكوارث الطبيعية والزلازل.

ويلتزم أصحاب العقارات، بتغطية أملاكهم في هذا التأمين الإلزامي، فيما يمكن للمستأجرين إجراء تأمين إضافي لحماية ممتلكاتهم داخل المباني.

ويُطلق في تركيا على هذا التأمين اسم "داسك"، وهو اختصار لمؤسسة تأمين الكوارث الطبيعية.